В Москве объявили лауреатов XXIX Национальной премии в области коммуникаций «Серебряный Лучник». Хабаровский краевой академический музыкальный театр одержал победу в номинации «Корпоративные коммуникации», сообщает пресс-служба Хабаровского музыкального театра.
«Это большая радость и честь, что Гран-при Дальнего Востока высоко оценила вся страна. Благодарим организаторов премии “Серебряный лучник” за возможность рассказать о нашей истории, которая показала, что любые испытания преодолимы, когда искренне любишь свое дело», — поделилась специалист по связям с общественностью ХМТ Полина Беляева.
В новом мультимедийном пространстве киностудии Горького «Горький Холл» в рамках Дней открытых презентаций авторы 136 проектов в 20 номинациях, вошедших в шорт-лист, 1 и 2 апреля защищали свои работы перед более чем 150 экспертами, лидерами коммуникационной индустрии и профессиональным сообществом. В течение двух дней авторы кейсов рассказывали о своих решениях, результатах и подходах, а сама площадка стала местом открытого диалога о том, как сегодня меняется коммуникационная практика.
Антикризисная PR-кампания Хабаровского музыкального театра «Любовь к театру не горит» покорила жюри и обошла проекты крупного федерального бизнеса.
ХМТ — первый театр с Дальнего Востока, который обладает престижной премией в области пиара и коммуникаций. Это стало возможным благодаря колоссальной работе молодых девушек отдела маркетинга Хабаровского музыкального театра. За их плечами нет опыта отработки кризисных кейсов крупных организаций, но именно они превратили трагический инфоповод в историю о стойкости и преодолении испытаний.
Хабаровский музыкальный театр взял «Лучника».
В основе всех решений, действий и слов было важно не просто спасти репутацию после пожара, полностью уничтожившего здание театра, а сохранить коллектив, историю, искусство. Главной движущей силой, которая объединила артистов, руководство, представителей власти и зрителей, стала безусловная любовь к театру.
В результате, весь Хабаровск стал сценой для своего музыкального театра. Театр «вышел» в город — в торговые центры, в музеи, в инфополе — и везде встречал своих зрителей. Этот новый, расширенный формат существования театра в городском пространстве и сознании общественности — одно из главных достижений пройденного этапа.
Напомним, в октябре 2024 года в результате нарушения правил пожарной безопасности во время проведения электросварочных работ произошло воспламенение горючих строительных материалов, непосредственно прилегающих к зданию музыкального театра. Пожар охватил все строение, что привело к его полному уничтожению. Размер установленного ущерба превысил 980 млн рублей.
