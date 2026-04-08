Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровский музыкальный театр взял «Лучника»

ХМТ стал первым театром с Дальнего Востока, который обладает престижной премией в области пиара и коммуникаций.

Источник: AmurMedia

В Москве объявили лауреатов XXIX Национальной премии в области коммуникаций «Серебряный Лучник». Хабаровский краевой академический музыкальный театр одержал победу в номинации «Корпоративные коммуникации», сообщает пресс-служба Хабаровского музыкального театра.

«Это большая радость и честь, что Гран-при Дальнего Востока высоко оценила вся страна. Благодарим организаторов премии “Серебряный лучник” за возможность рассказать о нашей истории, которая показала, что любые испытания преодолимы, когда искренне любишь свое дело», — поделилась специалист по связям с общественностью ХМТ Полина Беляева.

В новом мультимедийном пространстве киностудии Горького «Горький Холл» в рамках Дней открытых презентаций авторы 136 проектов в 20 номинациях, вошедших в шорт-лист, 1 и 2 апреля защищали свои работы перед более чем 150 экспертами, лидерами коммуникационной индустрии и профессиональным сообществом. В течение двух дней авторы кейсов рассказывали о своих решениях, результатах и подходах, а сама площадка стала местом открытого диалога о том, как сегодня меняется коммуникационная практика.

Антикризисная PR-кампания Хабаровского музыкального театра «Любовь к театру не горит» покорила жюри и обошла проекты крупного федерального бизнеса.

ХМТ — первый театр с Дальнего Востока, который обладает престижной премией в области пиара и коммуникаций. Это стало возможным благодаря колоссальной работе молодых девушек отдела маркетинга Хабаровского музыкального театра. За их плечами нет опыта отработки кризисных кейсов крупных организаций, но именно они превратили трагический инфоповод в историю о стойкости и преодолении испытаний.

Хабаровский музыкальный театр взял «Лучника». Фото: Предоставлено пресс-службой Хабаровского музыкального театра.

1 / 2.

В основе всех решений, действий и слов было важно не просто спасти репутацию после пожара, полностью уничтожившего здание театра, а сохранить коллектив, историю, искусство. Главной движущей силой, которая объединила артистов, руководство, представителей власти и зрителей, стала безусловная любовь к театру.

В результате, весь Хабаровск стал сценой для своего музыкального театра. Театр «вышел» в город — в торговые центры, в музеи, в инфополе — и везде встречал своих зрителей. Этот новый, расширенный формат существования театра в городском пространстве и сознании общественности — одно из главных достижений пройденного этапа.

Напомним, в октябре 2024 года в результате нарушения правил пожарной безопасности во время проведения электросварочных работ произошло воспламенение горючих строительных материалов, непосредственно прилегающих к зданию музыкального театра. Пожар охватил все строение, что привело к его полному уничтожению. Размер установленного ущерба превысил 980 млн рублей.

#пожарМузкомедия.