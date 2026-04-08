Пасхальные богослужения 12 апреля пройдут во всех храмах Хабаровской епархии

В Христорождественском соборе в субботу в 20.00 начнется чтение деяний апостолов, в 21.30 — исповедь, потом, как и всюду, — пасхальная полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, а затем Литургия. Служба продлится до 3 часов ночи. И, конечно, в конце все верующие смогут освятить куличи и яйца. Сделать это можно будет и накануне, в субботу, начиная с 11.00, а также в воскресенье днем.