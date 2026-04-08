Пасхальные богослужения 12 апреля пройдут во всех храмах Хабаровской епархии

Праздник праздников, так еще называют Пасху, отметят православные верующие уже в воскресенье, 12 апреля. Во всех храмах Хабаровской епархии пройдут пасхальные службы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В Спасо-Преображенском кафедральном соборе накануне, в субботу в 23.00 начнется Пасхальная Полунощница, а в полночь — верующие пройдут крестным ходом вокруг храма, чтобы потом многократными возгласами возвестить: «Христос воскрес»! И услышать в ответ «Воистину воскрес»!
После окончания Божественной Литургии начнется освящение куличей, яиц и другой праздничной снеди. Впрочем, освятить праздничную трапезу можно и накануне, днем в субботу с 11.00 до 15.00.
Те, кто не сможет побывать на ночном богослужении, смогут сделать это утром в воскресенье. Начало поздней Литургии — в 9.00. В течение всего дня будут совершаться молебны и освящение куличей.
В Иннокентьевском храме ночная служба начнется в 21.00 полунощницей, в 00.00 верующие выйдут на крестный ход, затем — Божественная литургия, которая предположительно закончится в четыре часа утра. Хабаровчане смогут освятить куличи и яйца.
Утром в воскресенье поздняя Литургия начнется в 9.00. И потом весь день можно будет получить благословение на разговение праздничной снедью.
В Христорождественском соборе в субботу в 20.00 начнется чтение деяний апостолов, в 21.30 — исповедь, потом, как и всюду, — пасхальная полунощница, крестный ход, пасхальная утреня, а затем Литургия. Служба продлится до 3 часов ночи. И, конечно, в конце все верующие смогут освятить куличи и яйца. Сделать это можно будет и накануне, в субботу, начиная с 11.00, а также в воскресенье днем.
В Храме святого благоверного князя Александра Невского верующие соберутся к полуночи, в полночь совершат крестный ход, потом начнется самая торжественная часть службы — Пасхальная утреня, которая сопровождается красивыми песнопениями, затем последует Литургия.
Она продлится до 3 часов ночи, затем священник освятит куличи. Утром в воскресенье в 9.00 начнется поздняя Божественная Литургия.
Такие же службы будут совершены во всех храмах, каждый из которых по-особому украшается к великому празднику. Праздник Пасхи у верующих продолжается всю неделю.