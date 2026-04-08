Новые дороги края: за сезон в регионе отремонтируют 420 км трасс

Для работ по капитальному ремонту одной из важных транспортных артерий региона — Канск — Абан — Богучаны, уже определен подрядчик. В прошлом сезоне дорожники капитально отремонтировали первый участок трассы с 236 по 244 км в Богучанском округе, в районе поселка Новохайский. В этом году подрядчик заасфальтирует участок с 244 по 256 км. Специалисты устранят пучины, восстановят слои дорожного полотна, расчистят кюветы, отремонтируют водопропускные трубы. Кроме того, установят металлическое барьерное ограждение и дорожные знаки, а также обустроят автобусные остановки. Работы на объекте рассчитаны на два года, в этом сезоне предстоит отремонтировать 11,6 км. Полностью участок сдадут в 2027 году.