Новые дороги края: за сезон в регионе отремонтируют 420 км трасс

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. О предстоящих масштабных дорожных работах в этом сезоне доложили губернатору края Михаилу Котюкову.
Всего в регионе отремонтируют 420 км трасс: 168 км региональных дорог и 252 км местных. Работы пройдут на 59 объектах регионального значения и 350 участков муниципальных дорог. На эти цели направят 15 млрд рублей. Обновление сети проведут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
Также восстановят 36 км федеральных трасс. Ещё на пяти объектах протяжённостью почти 40 км, начатые работы в этом году, завершатся в 2027.
На сегодняшний день для работ на муниципальных дорогах подрядчиков определили на 75% объектов. «Главам округов необходимо оперативно завершить все бюрократические процедуры. Деньги до территорий мы довели своевременно, поэтому выходить на объекты нужно сразу, как позволяет погода», — поручил глава региона.
Среди ключевых объектов — реконструкция трассы Красноярск — Кузнецово — Зыково. Она является популярной среди дачников, связывает Красноярск с Зыково, проходит через деревни Кузнецово, Лукино и многочисленные садоводческие поселки. Маршрут способствует развитию туризма, позволяя жителям и гостям региона наслаждаться живописными природными пейзажами.
В этом сезоне дорожникам предстоит проложить земполотно и обустроить водопропускную систему. Также в ходе реконструкции вдоль железнодорожного пути построят двухполосный обход, который соединит кольцевой развязкой трассы Красноярск — Кузнецово — Зыково и Березовка — Маганск. Объект планируют сдать в 2027 году.
Еще на одном из важных дорожных объектов — обходе Красноярска начался основной этап реконструкции. Дорожный объект обновят к 400-летию Красноярска.
В этом году расширят путепровод через проспект Котельникова с устройством переходно-скоростных полос, усилят основание трассы и уложат новое асфальтобетонное покрытие. Кроме того, обустроят водоотвод, проведут освещение, тротуары, смонтируют барьерные ограждения. От поселка Новалэнд до Солонцов проложат тротуар и подземный пешеходный переход. Полностью объект будет сдан в 2027 году.
Для работ по капитальному ремонту одной из важных транспортных артерий региона — Канск — Абан — Богучаны, уже определен подрядчик. В прошлом сезоне дорожники капитально отремонтировали первый участок трассы с 236 по 244 км в Богучанском округе, в районе поселка Новохайский. В этом году подрядчик заасфальтирует участок с 244 по 256 км. Специалисты устранят пучины, восстановят слои дорожного полотна, расчистят кюветы, отремонтируют водопропускные трубы. Кроме того, установят металлическое барьерное ограждение и дорожные знаки, а также обустроят автобусные остановки. Работы на объекте рассчитаны на два года, в этом сезоне предстоит отремонтировать 11,6 км. Полностью участок сдадут в 2027 году.
Выбран подрядчик и для капитального ремонта участка трассы в обход Ужура. Компании «НБС-Сибирь» предстоит заменить на пятикилометровом участке щебеночное покрытие на асфальтобетон. В ходе ремонта дорожники отсыпят слои дорожной одежды, очистят кюветы и обустроят систему водоотвода с укладкой новых труб, а также асфальтобетонное покрытие.
Кроме того, подрядчик смонтирует освещение у железнодорожного переезда, установит барьерное ограждение и дорожные знаки. Полностью объект должны сдать до конца октября.
Помимо региональных трасс, масштабные дорожные работы запланированы и в самом Красноярске. Глава города Сергей Верещагин сообщил, что на ремонт дорог предусмотрено 2,46 млрд рублей: 1,51 млрд — из краевого бюджета, 957 млн — из городского. Работы охватят 56 объектов общей протяжённостью почти 70 км. В центре города приведут в порядок три поперечные улицы — Кирова, Диктатуры Пролетариата и Сурикова. Отремонтируют 136 внутриквартальных проездов и 3,5 км покрытий на четырех мостах. Особое внимание уделят участкам у школ и больниц.
Отдельные средства — 102 млн рублей, выделяются на ремонт более 22 километров дорог большого Красноярска.
Обращаясь к подрядчикам, которые будут ремонтировать дорожные объекты, Михаил Котюков призвал их четко соблюдать графики, контролировать качество работ и устранять дефекты на гарантийных объектах, а также обеспечивать безопасность на всех ремонтируемых участках и чёткую координацию с коммунальными службами.