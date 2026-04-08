Великая среда 2026: как не повторить путь Иуды и не предать веру в третий день Страстной седмицы

В Вифании, в доме Симона прокажённого, к Иисусу подошла женщина, по преданию, это была Мария, сестра воскрешённого Лазаря (у Матфея и Марка — безымянная женщина, у Иоанна — Мария из Вифании). Она принесла драгоценное миро — сосуд из чистого нардового масла, стоивший целого состояния. Гостья возлила миро на голову и ноги Спасителя, отерла их своими волосами. Это был акт невероятного смирения и любви. Ученики возмутились, говоря: «К чему такая трата? Можно было бы продать миро за 300 динариев и раздать нищим». Но Христос защитил женщину, сказав, что она приготовила Его к погребению. Это действие стало символом души, которая не считает ничего слишком дорогим для Бога.