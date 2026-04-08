Усиливаем базу: Эти настройки в мобильном банке могут спасти ваши деньги от списаний

«Одна из базовых мер — включить обязательное подтверждение каждой финансовой операции паролем или биометрией независимо от времени последней разблокировки телефона. Такая настройка исключает проведение платежей и переводов без дополнительной проверки и обеспечивает постоянный контроль над всеми списаниями со счёта», — заявил эксперт.
В настройках безопасности можно включить привязку счёта к конкретному смартфону. В этом случае банк проверяет не только логин и пароль, но и уникальный идентификатор устройства. При попытке входа с другого телефона доступ к счёту блокируется. Таким образом, даже знание данных для входа не позволит попасть в приложение без «доверенного» устройства.
Система быстрых переводов по номеру телефона часто допускает операции в рамках лимитов без дополнительного подтверждения. Пользователь может установить свой максимум на сутки или одну операцию — либо вовсе отключить такую возможность, оставив переводы только по полным реквизитам. Это позволяет контролировать объём средств, доступных для быстрых списаний.
Функция геолокации помогает выявлять подозрительную активность. Приложение запоминает типичные регионы входа. Если операция совершается из необычного места или другой страны, система может приостановить её до дополнительного подтверждения. Для работы этой функции необходимо разрешить доступ к геолокации в режиме «только при использовании».
Для интернет-покупок рекомендуется использовать виртуальные карты. Это отдельный платёжный инструмент с собственными реквизитами, привязанный к основному счёту. Для него можно установить лимиты или в любой момент закрыть без перевыпуска основной карты. Такой подход позволяет держать основные средства отдельно и снижает риск их утраты.
Также в настройках контроля операций можно задать ограничения по суммам и видам транзакций. Система будет автоматически сверять каждую попытку списания средств с установленными параметрами — например, максимальную сумму одной покупки, запрет на переводы в определённые страны или ограничение оплат в конкретных категориях торговых точек.
«Если операция не соответствует заданным правилам, банк отклонит её и направит уведомление владельцу счета. Это создаёт дополнительный уровень контроля за движением средств и снижает риск нежелательных списаний», — заключил Силаев.
Ранее сообщалось, что в России банковские приложения оснастят специальной кнопкой для оперативного уведомления о мошеннических операциях. Обязать внедрить такую функцию планируется 13 крупнейших банков, часть из них уже запустили этот инструмент.
