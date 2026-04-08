Усиливаем базу: Эти настройки в мобильном банке могут спасти ваши деньги от списаний

В настройках безопасности можно включить привязку счёта к конкретному смартфону. В этом случае банк проверяет не только логин и пароль, но и уникальный идентификатор устройства. При попытке входа с другого телефона доступ к счёту блокируется. Таким образом, даже знание данных для входа не позволит попасть в приложение без «доверенного» устройства.