Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два человека погибли под завалами старой штольни в Амурской области

На место происшествия на вертолёте Ми-8 прибыли 14 горноспасателей.

В Селемджинском районе Амурской области под завалами старой штольни погибли два человека. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Амурской области.

7 апреля 2026 года трое мужчин самовольно, без разрешения и необходимой подготовки, спустились в неэксплуатируемую штольню недалеко от посёлка Токур. Во время обрушения пород один из них успел выбраться самостоятельно, а двое других оказались завалены.

На место происшествия на вертолёте Ми-8 прибыли 14 горноспасателей. Сотрудники МЧС провели поисковые работы и подняли тела погибших на поверхность.

Следователи Мазановского межрайонного отдела СК возбудили проверку по факту гибели двух мужчин. Сейчас они устанавливают все обстоятельства трагедии и причины, которые привели к обрушению.