Два человека погибли под завалами старой штольни в Амурской области

В Селемджинском районе Амурской области под завалами старой штольни погибли два человека. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Амурской области.
7 апреля 2026 года трое мужчин самовольно, без разрешения и необходимой подготовки, спустились в неэксплуатируемую штольню недалеко от посёлка Токур. Во время обрушения пород один из них успел выбраться самостоятельно, а двое других оказались завалены.
Следователи Мазановского межрайонного отдела СК возбудили проверку по факту гибели двух мужчин. Сейчас они устанавливают все обстоятельства трагедии и причины, которые привели к обрушению.