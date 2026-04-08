В Башкирии показали удивительную птицу

«Оляпка — удивительная птица, которая совсем не боится воды. Пока другие пернатые держатся подальше от быстрых речек и холодных ручьёв, оляпка чувствует себя там как дома», — отметили в нацпарке «Башкирия».
Она может нырять, бегать по дну и искать корм под водой. Помогают ей в этом сильные лапки, плотное оперение и настоящая смелость. Даже зимой оляпку можно встретить у незамерзающих участков рек.
Чаще всего она выбирает чистые, быстрые ручьи и реки. Питается водными насекомыми, личинками и другими мелкими обитателями водоемов.
«Если увидите у реки маленькую птичку, которая вдруг нырнула в поток, присмотритесь: возможно, перед вами именно оляпка», — добавили специалисты.
Ранее сотрудникам национального парка «Башкирия» удалось запечатлеть необыкновенные кадры. В частности, как самцы тетерева добиваются внимания самок, устраивают брачные демонстрации, гоняются друг за другом и выясняют, кто здесь самый сильный и самый заметный.