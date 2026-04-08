Росавиация объявила о возобновлении работы всех аэропортов страны

В России к утру 8 апреля больше не осталось аэропортов с ограничениями на приём и выпуск самолётов. Росавиация сообщила о снятии временных запретов в Геленджике, Ульяновске и Чебоксарах. Теперь воздушные гавани страны работают в штатном режиме.

«Аэропорт Геленджик, Ульяновск (Баратаевка), Чебоксары. Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении ведомства.

При этом для аэропорта Геленджик действует особое расписание. Согласно действующему NOTAM, он принимает регулярные рейсы с 08:30 до 20:00 по московскому времени. Остальные аэропорты, включая Ульяновск и Чебоксары, работают без временных ограничений.

Таким образом, пассажиры по всей стране могут планировать перелёты без риска внезапных отмен и задержек, связанных с режимом временных ограничений.

Ранее Life.ru писал, что ночью 8 апреля Росавиация сняла ограничения сразу в 11 аэропортах страны, включая Казань, Самару, Уфу и Пермь. Тогда пассажиры вздохнули с облегчением, но оставались ещё три воздушные гавани, которые продолжали работать со сбоями. Теперь же процесс полностью завершён.

