Росавиация объявила о возобновлении работы всех аэропортов страны

В России к утру 8 апреля больше не осталось аэропортов с ограничениями на приём и выпуск самолётов. Росавиация сообщила о снятии временных запретов в Геленджике, Ульяновске и Чебоксарах. Теперь воздушные гавани страны работают в штатном режиме.