В Омске назначили нового директора парка имени 30-летия ВЛКСМ

Муниципальное предприятие, которое управляет четырьмя зелёными территориями, возглавила Любовь Брыжагина.

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил о назначении нового директора муниципального предприятия «Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ». С сегодняшнего дня эту должность заняла Любовь Брыжагина. Прежний руководитель Руслан Щербаков, как уточняется, уволился по собственному желанию.

По данным мэра, у нового директора профильное образование по специальности «Менеджмент организации» и направлению «Юриспруденция». В структуре мэрии она работает с 2021 года. С июня 2024 года Брыжагина возглавляла казённое учреждение «Аналитическое сопровождение», где отвечала за формирование единой финансово-экономической политики муниципальных предприятий и анализ их деятельности.

В состав муниципального предприятия, помимо парка имени 30-летия ВЛКСМ на улице Богдана Хмельницкого, входят парк «Советский», а также сады «Сибирь» и имени С. М. Кирова. Общая площадь этих зелёных территорий составляет 112,5 гектара.