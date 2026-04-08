Памятник ликвидаторам Чернобыльской аварии создают в Красноярске

В Красноярске в мастерской скульптора Константина Зинича ведется работа над памятником участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Сейчас специалисты занимаются отливкой скульптурной композиции. Идею установки монумента поддержали в декабре прошлого года. С инициативой выступила краевая общественная организация инвалидов Союз «Чернобыль», предложив увековечить подвиг ликвидаторов. [caption id= «attachment_363937» align= «alignnone» width= «800»] Фото: max.ru/krasnoyarskrf[/caption] Как отмечают в пресс-службе администрации краевого центра, прототипами будущих фигур стали собирательные образы красноярцев, принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы. Памятник планируют установить на аллее героев Чернобыля в Советском районе города. В ближайшее время начнутся работы по подготовке постамента. Отметим, за мужество и героизм при ликвидации последствий аварии в 1986 году 393 жителя Красноярского края были награждены орденами и медалями СССР и Российской Федерации.