В Ачинске поймали несовершеннолетнего водителя питбайка

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Ачинске сотрудники ДПС пресекли поездку 17-летнего подростка, который ночью катался на питбайке без водительских прав.
Как пояснил юноша, мотоцикл он приобрел самостоятельно. На место вызвали его законного представителя, а транспортное средство отправили на спецстоянку.
В отношении подростка составлен административный материал за управление транспортом без прав. Ему грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Также информация передана в подразделение по делам несовершеннолетних, сообщили в Госавтоинспекции.
