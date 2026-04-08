Новосибирский вице-губернатор получил прокурорское представление

В ходе личных приемов руководства прокуратуры области неоднократно поступали жалобы на ненадлежащую работу подразделений неотложной помощи.
По поручению прокурора области Александра Бучмана была проведена проверка соблюдения требований закона при организации оказания скорой медицинской помощи. В результате проверки были выявлены следующие нарушения:
Недостаточная комплектация бригад скорой помощи лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.
Несвоевременное прибытие к пациентам.
Ненадлежащее техническое состояние автомобилей скорой помощи.
В отдельных районах города Новосибирска более 80 жителей ожидали приезда бригад скорой помощи свыше 8 часов.
В одном из сельских районов был выявлен реанимобиль, пробег которого в 1000 (!) раз превышает протяжённость всей Новосибирской области с запада на восток.
Виталий Злодеев.