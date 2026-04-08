Иран объявил о победе над США и принятии Вашингтоном плана из 10 пунктов

Высший совет национальной безопасности Ирана в среду, 8 апреля, заявил, что Тегеран одержал победу над США, вынудив американского президента Дональда Трампа принять соглашение из 10 пунктов.
— Иран одержал великую победу и вынудил преступную Америку принять свой план из 10 пунктов, — говорится в заявлении.
Согласно документу, американская сторона обязалась гарантировать ненападение на Иран, сохранить контроль Тегерана над Ормузским проливом, не мешать обогащению урана и отменить все санкции, передает агентство Tasnim.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран договорились о двухнедельном прекращении огня.
Позже министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что проход через Ормузский пролив станет свободным в течение двух недель после заключения перемирия между Ираном и его противниками.
7 апреля Трамп пригрозил уничтожить «целую цивилизацию», имея в виду Иран. Глава государства рассказал, что сегодня ночью произойдет «нечто революционное и прекрасное», пожелав удачи народу исламской республики.
В этот же день представители Белого дома на официальной странице в социальной сети X решительно опровергли информацию о возможном применении США ядерного оружия против Ирана.
5 апреля Трамп заявил, что существуют высокие шансы на достижение мирного соглашения с Ираном ко вторнику, 7 апреля. Он отметил, что его спецпосланник Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер ведут интенсивные переговоры с Тегераном, которые «идут хорошо».