Трамп примет Рютте после угроз о выходе США из НАТО

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп встретится с генсеком НАТО Марком Рютте после угроз выхода США из альянса, следует из расписания Трампа.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп встретится с генсеком Североатлантического альянса Марком Рютте после угроз выхода США из НАТО, следует из расписания Трампа.

Встреча состоится в Белом доме в 15:30 по местному времени (22:30 мск).

Кроме того, в документе сказано, что перед этим Рютте посетит Госдеп США, где у него запланированы переговоры с госсекретарём Марко Рубио и его заместителем по политическим вопросам Элисон Хукер. Эта встреча назначена на 09:30 (16:30 мск).

Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассказал, что рассматривает выход США из Североатлантического альянса после отказа НАТО помочь в военной операции против Ирана.

Ранее Трамп заявил, что полностью остановит поставки вооружения украинской стороне в рамках программы Североатлантического альянса, если страны Европы не присоединятся к «военной коалиции» по снятию блокады с Ормузского пролива.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше