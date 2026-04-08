Трамп примет Рютте после угроз о выходе США из НАТО

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп встретится с генсеком Североатлантического альянса Марком Рютте после угроз выхода США из НАТО, следует из расписания Трампа.
Встреча состоится в Белом доме в 15:30 по местному времени (22:30 мск).
Кроме того, в документе сказано, что перед этим Рютте посетит Госдеп США, где у него запланированы переговоры с госсекретарём Марко Рубио и его заместителем по политическим вопросам Элисон Хукер. Эта встреча назначена на 09:30 (16:30 мск).
Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассказал, что рассматривает выход США из Североатлантического альянса после отказа НАТО помочь в военной операции против Ирана.
Ранее Трамп заявил, что полностью остановит поставки вооружения украинской стороне в рамках программы Североатлантического альянса, если страны Европы не присоединятся к «военной коалиции» по снятию блокады с Ормузского пролива.