Новый форум в Донецке

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Первый межрегиональный форум Комитета семей воинов Отечества исторических регионов «В едином строю» объединил в Донецке представителей не только соседних регионов, но и Камчатки, Сахалина, Якутии.
В своем приветствии, направленном к участникам, первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко назвал Донбасс «особым местом силы русского духа» и отметил значимость проведения форума в Республике.
Мы системно подходим к вопросам поддержки ветеранов СВО и уделяем особое внимание их возвращению в мирную жизнь. Для тех, кто захочет остаться у нас после Победы, будет доступно участие в проекте «Земский ветеран СВО», уже одобренном Президентом Владимиром Путиным. Инициатива вынесена для включения в Народную программу Единой России.
Об этом сообщил ТГ-канал Дениса Пушилина.
