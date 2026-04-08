Названы российские города с самым старым жилфондом на вторичном рынке

МОСКВА, 8 апр — РИА Недвижимость. Самое «возрастное» жилье на вторичном рынке в крупных городах России, как правило, представлено в Новокузнецке в Кемеровской области (средний возраст квартиры в продаже — 44 года), Волгограде и Санкт-Петербурге (по 38 лет), сообщили РИА Недвижимость в «Циане».
«В Санкт-Петербурге это объясняется наибольшей долей жилья в дореволюционных домах (15% при 0,3% в среднем по другим городам). В продаже можно найти даже квартиры в домах, построенных в конце XVIII века. В Волгограде и Новокузнецке высокая доля квартир в типовых советских пятиэтажках, а в последнем еще и мало недавних новостроек (домов, построенных за последние десять лет)», — рассказали в компании.
Самый «молодой» вторичный рынок жилья — в Краснодаре, Тюмени и Ставрополе, где в последние годы шло активное строительство. По данным «Циана», средний возраст квартир в продаже здесь составляет 15−20 лет. В этих городах от трети до половины всех квартир в реализации — в домах, построенных за последние десять лет.
Похожая ситуация в Ростове-на-Дону, Новосибирске, Калининграде и Ленинградской области.
Москва находится в середине списка, средний возраст продаваемой квартиры — 29 лет, сообщили в компании.
«С 2024 года вторичный рынок стареет. Средний возраст домов, в которых продаются квартиры, сейчас превышает 28 лет, а в 2023 году составлял только 26 лет. Инвестиционных квартир в недавних новостройках стало меньше, часть из них стали выводить на рынки долгосрочной и посуточной аренды», — отметили в «Циане».
По информации аналитиков компании, в настоящее время вторичный рынок 40 наиболее активных с точки зрения оборота недвижимости локаций страны на четверть состоит из домов, построенных за последние десять лет, тогда как в 2023 году этот показатель превышал 30%.