В центре Красноярска становится меньше незаконной рекламы

За первый квартал 2026 года в Центральном районе Красноярска ликвидировали 60 единиц незаконной рекламной продукции — это на треть меньше, чем годом ранее.
Как рассказали в администрации, за три месяца выявили и убрали 24 картонные таблички формата А3, 13 растяжек и баннеров, 7 штендеров и 16 других конструкций.
Также вывезли 8,2 кубометров бумажных объявлений и листовок — это почти вчетверо меньше, чем год назад.
Зачистка от незаконной рекламы велась как в историческом центре, так и в других территориях района: микрорайонах Покровский и Кразовский, на улицах Брянская и Северное шоссе. Объявления демонтировали с опор уличного освещения, деревьев, дорожных знаков, остановочных павильонов и шумозащитных экранов.
«Динамика обнадеживает: объемы незаконной рекламы в нашем районе снижаются. Вместе с тем, остаются серьезной проблемой граффити с рекламой сайтов по продаже запрещённых веществ. Информацию о таких случаях мы обязательно передаем в органы полиции для принятия мер и поиска виновных», — рассказал руководитель Центрального района Дмитрий Безруких.
В мэрии напомнили, что за размещение несанкционированной рекламы предусмотрена административная ответственность: для организаций штрафы могут достигать 100 тысяч рублей. А за нанесение граффити с рекламой запрещенных веществ наказание более суровое — это могут квалифицировать как уголовное преступление, за которое грозит до 20 лет лишения свободы.
