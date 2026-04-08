Женщина 1,5 года судилась с новосибирцем, чтобы доказать его отцовство на дочь

Мужчина отказывался помогать в обеспечении ребенка, так как сомневался в своем отцовстве.

Жительница Кемеровской области 1,5 года судилась с бывшим мужем из Новосибирска, так как тот отказался выплачивать алименты и сомневался в своем отцовстве. Для этого женщине пришлось проводить генетическую экспертизу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.

— Исследование ДНК предполагаемых родителей и ребенка подтвердило отцовство мужчины. После этого женщина обратилась в суд с требованием взыскать все расходы: судебную госпошлину — 3 тысячи рублей, судебно-медицинскую генетическую экспертизу — 27 тысяч рублей, услуги представителя — 40 тысяч рублей, — добавили в пресс-службе.

Исполнительный документ поступил новосибирским приставам, так как мужчина проживает в Новосибирске. Сибиряк отнекиваться не стал и попросил удерживать деньги с его карты.

Кроме того, в отношении новосибирца возбудили исполнительное производство о взыскании алиментов на трехлетнего ребенка. Долг составлял 250 тысяч рублей. Мужчина часть этой суммы перевел через депозит службы судебных приставов, остальное — напрямую матери ребенка.