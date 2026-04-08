Дмитриев: иранский кризис показал огромную слабость НАТО и ЕС

Война США и Израиля с Ираном продемонстрировала, насколько слабы и уязвимы НАТО, ЕС и Великобритания. Об этом в соцсети Х написал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Иранский кризис демонстрирует огромную слабость и стратегическую уязвимость НАТО, Великобритании и ЕС, а также их глубокий раскол с США», — отметил российский политик.
Ранее Дмитриев заявил, что военный конфликт на Ближнем Востоке кардинально изменит Европейский союз.
Кроме того, глава РФПИ отмечал, что в НАТО происходят метаморфозы из-за Ирана — даже американский сенатор Линдси Грэм* становится противником Североатлантического альянса.
*—физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов.