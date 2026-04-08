В Новосибирске разработали меры по отводу воды у четвёртого моста

На Зыряновской появятся два каскада дождеприёмных лотков — на пересечениях с улицами Сакко и Ванцетти и Маковского. Отдельное решение предусмотрено для Ипподромской магистрали. В районе дома на Серебренниковской, 26 хотят построить новую дождеприёмную камеру. Вода оттуда будет уходить напрямую в коллектор реки Каменки.