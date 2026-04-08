В Новосибирске разработали меры по отводу воды у четвёртого моста

Уже готов проект системы водоотведения, а также утверждена смета на проведение всех работ.

Источник: Om1 Новосибирск

Власти Новосибирска готовят дополнительные меры, чтобы справиться с подтоплениями в районе четвёртого моста. Речь идёт о территории у Ипподромской магистрали, улицы Зыряновской и площади Будагова. После введения режима повышенной готовности в марте специалисты проработали конкретные решения.

«На сегодняшний день проработано техническое решение по водоотведению с вышеуказанной территории, утверждена смета на проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы», — сообщили НГС в мэрии.

На Зыряновской появятся два каскада дождеприёмных лотков — на пересечениях с улицами Сакко и Ванцетти и Маковского. Отдельное решение предусмотрено для Ипподромской магистрали. В районе дома на Серебренниковской, 26 хотят построить новую дождеприёмную камеру. Вода оттуда будет уходить напрямую в коллектор реки Каменки.