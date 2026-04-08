В Новосибирске разработали меры по отводу воды у четвёртого моста

Власти Новосибирска готовят дополнительные меры, чтобы справиться с подтоплениями в районе четвёртого моста. Речь идёт о территории у Ипподромской магистрали, улицы Зыряновской и площади Будагова. После введения режима повышенной готовности в марте специалисты проработали конкретные решения.
«На сегодняшний день проработано техническое решение по водоотведению с вышеуказанной территории, утверждена смета на проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы», — сообщили НГС в мэрии.
На Зыряновской появятся два каскада дождеприёмных лотков — на пересечениях с улицами Сакко и Ванцетти и Маковского. Отдельное решение предусмотрено для Ипподромской магистрали. В районе дома на Серебренниковской, 26 хотят построить новую дождеприёмную камеру. Вода оттуда будет уходить напрямую в коллектор реки Каменки.