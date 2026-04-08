Детские пособия семьям Хабаровского края выплатят досрочно перед майскими

В Хабаровском крае семьям досрочно перечислят детские пособия в связи с майскими праздниками, сообщает пресс-служба Социального фонда России.
Обычно выплаты приходят в начале мая, но в этом году деньги поступят до 30 апреля.
Досрочно будут переведены единое пособие на детей до 17 лет и по беременности, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет неработающим родителям, ежемесячное пособие на первого ребёнка до 3 лет, а также ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего по призыву.
Выплаты через банк поступят до конца апреля. Если пособие доставляет «Почта России», выплаты пройдут по обычному графику до 25 мая, в зависимости от работы отделений.
При этом ежемесячная выплата из материнского капитала на детей до 3 лет придёт 5 мая по стандартному графику. Досрочные перечисления помогут семьям заранее распланировать расходы на праздники и подготовиться к отдыху.
Для многих семей досрочные выплаты — возможность перед праздниками распланировать бюджет и устроить детям праздник: кто-то успеет записать ребёнка на кружки, кто-то купит новую одежду или игрушки, а кто-то просто почувствует облегчение и уверенность в завтрашнем дне. Даже стандартные цифры выплат для родителей приобретают вес и значимость, когда речь идёт о детях.