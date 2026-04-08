В ГД объяснили, почему при пропаже ребенка сразу возбуждают дело об убийстве

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Возбуждение уголовного дела об убийстве при пропаже ребенка необходимо для работы правоохранительных органов, которые получают возможность быстрее проводить оперативно-разыскные мероприятия. Об этом сообщил ТАСС депутат Госдумы, доброволец поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов («Новые люди»).
«Действительно, при пропаже детей правоохранительные органы используют эту возможность, для чего — потому что в рамках возбужденного уголовного дела гораздо проще и быстрее проводить весь комплекс оперативно-разыскных мероприятий, в частности, опросы свидетелей», — сказал Леонов, отвечая на вопрос о причинах возбуждения дела об убийстве при пропаже детей.
Депутат отметил, что специальный состав в таком деле не требуется, эта мера дает правоохранительным органам оперативный простор и позволяет не терять время для поиска пропавшего ребенка.