ИИ впервые в космосе: чем занимается нейросеть на орбите

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков сообщил, что экипаж МКС впервые использовал нейросеть на орбите — модель автономна, без наземных серверов.
«Сейчас искусственный интеллект занимается протоколированием сеансов связи, подготовкой сообщений для Земли, формированием отчетов и других записей», — пояснил Кудь-Сверчков для ТАСС.
Он также сообщил, что это первый случай использования большой языковой модели членами экипажа на борту МКС.
В работе с ИИ участвует и космонавт Сергей Микаев. Разработчики специально адаптировали ИИ-помощника к непростым условиям орбитальной станции: он умеет работать при сильном шуме, распознавать обилие аббревиатур и профессиональных терминов, а также одновременно обрабатывать русскую и английскую речь.
Как ранее заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов, на космодроме Байконур ракета-носитель «Союз-5» уже установлена в вертикальное положение, ее запуск может состояться в ближайший период.