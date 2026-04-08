ИИ впервые в космосе: чем занимается нейросеть на орбите

Космонавт Кудь-Сверчков: Нейросеть впервые распознает речь на МКС.

Источник: Комсомольская правда

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков сообщил, что экипаж МКС впервые использовал нейросеть на орбите — модель автономна, без наземных серверов.

«Сейчас искусственный интеллект занимается протоколированием сеансов связи, подготовкой сообщений для Земли, формированием отчетов и других записей», — пояснил Кудь-Сверчков для ТАСС.

Он также сообщил, что это первый случай использования большой языковой модели членами экипажа на борту МКС.

В работе с ИИ участвует и космонавт Сергей Микаев. Разработчики специально адаптировали ИИ-помощника к непростым условиям орбитальной станции: он умеет работать при сильном шуме, распознавать обилие аббревиатур и профессиональных терминов, а также одновременно обрабатывать русскую и английскую речь.

Как ранее заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов, на космодроме Байконур ракета-носитель «Союз-5» уже установлена в вертикальное положение, ее запуск может состояться в ближайший период.