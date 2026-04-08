Продюсер мультфильма «Булгаковъ» указал на дефицит подростковой анимации

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. В российской анимационной индустрии сохраняется дефицит проектов для подростков. Об этом ТАСС сообщил продюсер мультфильма «Булгаковъ», отмеченного премиями «Золотой орел» и «Ника» в категории «Лучший анимационный фильм», Николай Скобеев.
«Существуют проблемы подростковой анимации. Из-за того, что ее недостаточно количественно — и по хронометражу, и по числу проектов, — подростки по-прежнему ориентируются на зарубежный контент, прежде всего на восточную анимацию, в том числе аниме», — сказал он.
По словам собеседника агентства, эта тенденция вызывает определенную обеспокоенность. «Вместе с таким контентом аудитория воспринимает и ценности, сформированные в другой культурной среде», — отметил он.