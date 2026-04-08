Аэромобильная группировка МЧС отправилась в поселок Затон Омской области

Аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Омской области несет дежурство в поселке Затон Черлакского района для обеспечения безопасности населения в период прохождения половодья. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В составе группировки — десять специалистов и две единицы спецтехники. Спасатели провели комплекс профилактических мероприятий: обошли жилые дома, уточнили контакты жителей и разъяснили алгоритм действий при возникновении чрезвычайной ситуации. Гражданам рассказали, как подготовиться к возможной эвакуации, что взять с собой и какие сигналы оповещения отслеживать.
Параллельно сотрудники МЧС России ведут постоянный мониторинг уровня воды в Иртыше. Данные обновляются в регулярном режиме для своевременного прогнозирования паводковой обстановки.
Основная задача — не допустить чрезвычайной ситуации или минимизировать ее последствия. Спасатели находятся в режиме повышенной готовности и при необходимости готовы экстренно эвакуировать людей, организовать доставку продовольствия и медикаментов, оказать любую необходимую помощь.
Аэромобильная группировка располагает всем необходимым оборудованием для работы в сложных условиях: плавсредствами, спасательными жилетами, средствами связи и освещения. Личный состав прошел специальную подготовку для действий в период половодья.
Специалисты напоминают жителям прибрежных территорий о необходимости соблюдать меры предосторожности: следить за официальными сообщениями, иметь под рукой документы и предметы первой необходимости. Своевременная подготовка помогает сохранить жизнь и имущество в период паводка.