Ситуация с паводком в Новосибирской области остаётся под наблюдением служб

Как стало известно из сообщений областного министерства природных ресурсов, все районы и города области подошли к сезону большой воды в полной готовности. Начальник управления использования природных ресурсов Евгений Стукалин в своём выступлении дал понять, что ведомство разработало понятный пошаговый порядок действий. По его словам, в этом документе чётко прописано, кто и за что отвечает, в какие сроки нужно уложиться и как будет проверяться исполнение поручений.
Руководитель регионального главка МЧС Виктор Орлов, также принимавший участие во встрече с прессой, поделился цифрами по техническому оснащению спасателей. Он сообщил, что для откачки скопившейся воды в распоряжении служб имеется почти семь сотен специальных насосов и помп. Помимо работы на земле, за развитием событий следят и с высоты. Для этого задействованы беспилотные летательные аппараты, которые помогают вовремя заметить формирующиеся на реках ледяные пробки и другие места возможных проблем.
На территории области расположено более девяноста различных гидротехнических сооружений. Семь дамб, призванных сдерживать напор воды, находятся на балансе местных властей и поддерживаются в исправном состоянии. Что касается планов на будущее, то прозвучала информация о выделении значительной суммы на ремонт одного из таких объектов в селе Кыштовка. Речь идёт о ста сорока трёх миллионах рублей, которые поступят в 2028 году.
В завершение представители служб ещё раз подчеркнули, что поводов для паники нет. Опасных отметок уровень воды в реках ещё не пересёк. Ожидается, что лёд начнёт активно вскрываться во второй половине апреля или чуть позже, ближе к двадцатым числам. Вся ситуация находится под постоянным контролем профильных ведомств.