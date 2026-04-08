Вылеты, спасение и мониторинг: работа МЧС с воздуха

Авиационный отряд Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана остается одной из ключевых сил оперативного реагирования при ЧС.

Источник: DKNews.kz

Подразделение выполняет широкий спектр задач — от спасательных операций до санитарной авиации и мониторинга обстановки с воздуха, передает DKNews.kz.

Итоги первого квартала 2026 года

За первые три месяца 2026 года авиация МЧС Республики Казахстан выполнила:

  • 474 вылета

Основные задачи:

  • Поисково-спасательные операции.

  • Транспортировка пострадавших.

  • Аэровизуальный мониторинг.

  • Участие в тушении пожаров.

  • Выполнение экстренных поручений.

Санитарная авиация

Значительная часть вылетов пришлась на оказание медицинской помощи:

  • 121 вылет

  • Помощь оказана 121 пациенту

Специалисты отмечают, что своевременная доставка пациентов и медиков играет критическую роль в спасении жизней, особенно в отдалённых регионах.

Мониторинг паводковой ситуации

Отдельное внимание уделено регионам с риском весенних паводков. Авиация МЧС задействована для оценки ситуации и предупреждения возможных последствий:

  • 36 вылетов

  • Обследовано 250 населённых пунктов

  • Проведён воздушный контроль зон возможного подтопления.

Работа продолжается

Все задачи выполняются силами авиационного парка МЧС. Ведомство продолжает круглосуточную работу, направленную на обеспечение безопасности граждан и оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации.