Вылеты, спасение и мониторинг: работа МЧС с воздуха

Подразделение выполняет широкий спектр задач — от спасательных операций до санитарной авиации и мониторинга обстановки с воздуха, передает DKNews.kz.
Итоги первого квартала 2026 года
За первые три месяца 2026 года авиация МЧС Республики Казахстан выполнила:
474 вылета
Основные задачи:
Поисково-спасательные операции.
Транспортировка пострадавших.
Аэровизуальный мониторинг.
Участие в тушении пожаров.
Выполнение экстренных поручений.
Санитарная авиация
Значительная часть вылетов пришлась на оказание медицинской помощи:
121 вылет
Помощь оказана 121 пациенту
Специалисты отмечают, что своевременная доставка пациентов и медиков играет критическую роль в спасении жизней, особенно в отдалённых регионах.
Мониторинг паводковой ситуации
Отдельное внимание уделено регионам с риском весенних паводков. Авиация МЧС задействована для оценки ситуации и предупреждения возможных последствий:
36 вылетов
Обследовано 250 населённых пунктов
Проведён воздушный контроль зон возможного подтопления.
Работа продолжается
Все задачи выполняются силами авиационного парка МЧС. Ведомство продолжает круглосуточную работу, направленную на обеспечение безопасности граждан и оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации.