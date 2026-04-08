АМАТ: турпоток Приазовья может вырасти в 5−7 раз к 2035 году

Этому способствуют строительство новых курортов и туристический кешбэк, сообщила и.о. председателя правления Светлана Савина.

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апреля. /ТАСС/. Строительство новых курортов в регионах Приазовья и введение их в программу туристического кешбэка позволит увеличить турпоток в эту зону в 5−7 раз к 2035 году. Таким прогнозом поделилась с ТАСС и.о. председателя правления Азовской межрегиональной ассоциации туризма (АМАТ) Светлана Савина.

«Если закон “Азовского кешбэка” будет принят и начнется реализация таких мегапроектов, как курорт “Приморск”, речь может идти о сотнях, а в перспективе 10−15 лет — о более чем тысяче различных объектов размещения (от малых гостевых домов до крупных курортных комплексов) на всем побережье. У наших экспертов достаточно амбициозный прогноз: рост турпотока в 5−7 раз к 2035 году. В абсолютных цифрах это может означать рост с текущих, условно, 1−1,5 млн туристов в год до 5−10 млн туристов ежегодно», — сказала она.

Сейчас АМАТ ведет переговоры по программе «Азовского кешбэка» с властями ДНР и Ростовской области, планируют также вовлечь в проект приазовские районы Краснодарского края (северная часть), Республику Крым (восточное побережье, Ленинский район, Керчь) и Запорожскую область (прибрежные города, включая Бердянск и Приморск).

«Целью законопроекта является создание не менее 50 000 новых рабочих мест в туриндустрии и смежных отраслях к 2035 году. Это предполагает появление сотен новых объектов (гостиниц, санаториев, турбаз). Сама программа “Азовский кешбэк” станет мощным катализатором спроса в первые годы, особенно в межсезонье, и способна привлекать дополнительно от 200 тыс. до 500 тыс. туристов ежегодно уже на начальном этапе реализации закона — в том числе за счет снижения нагрузки на юг Краснодарского края и юг Крыма», — считает Савина.

Об «Азовском кешбэке».

Ассоциация подготовила проект «Азовского кешбэка» в размере 30% от стоимости услуг при условии покупки не менее трех дней и двух ночей. Предполагается максимальная сумма возврата не менее 20 тыс. рублей за одну оплаченную поездку (тур/проживание) и не более 50 тыс. рублей на одного человека в течение календарного года.

Кешбэк предлагается распространить на турпакет (размещение и услуги), самостоятельное проживание в средстве размещения и санаторно-курортное лечение. Финансировать программу предполагается из федерального бюджета и специально создаваемого Фонда развития Приазовских территорий, а также, возможно, бюджетов регионов.

Законопроект, который после окончательных доработок планируют направить в Госдуму, также предлагает создать на приазовских территориях (от Ростовской области до Запорожской) особый правовой режим. Он включает в себя не только кешбэк для туристов, но и масштабные налоговые льготы для крупных инвесторов (налог на прибыль 0% на 10 лет, компенсация затрат на инфраструктуру), создание координационного совета при правительстве РФ и продвижение единого бренда «Азовское кольцо».

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше