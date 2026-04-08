В Хабаровске 19 апреля Крестный ход может ограничить движение на Воронежской и Большой

Верующие пройдут по микрорайону от Свято-Елизаветинского храма.

В воскресенье, 19 апреля, автомобилистам и пассажирам общественного транспорта в Хабаровске стоит проявить внимательность. В Железнодорожном районе города пройдет общегородской Крестный ход, из-за которого на дорогах могут возникнуть временные заторы. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в администрации города, торжественное шествие, организованное Хабаровской епархией, продлится с 10:45 до 12:30. Верующие начнут движение от Свято-Елизаветинского храма (ул. Воронежская, 49а) и пройдут по прилегающим улицам микрорайона.

— В этот период возможна временная приостановка движения всех видов транспорта, включая муниципальные автобусы, которые следуют по улицам Воронежской и Большой, — уточнили в мэрии.

Регулировать движение будут сотрудники ГАИ — водителям рекомендуют строго следовать их указаниям. Если вы планируете поездку на автобусе в это время, лучше заранее уточнить расписание и возможные задержки. Сделать это можно у диспетчера городского навигационно-информационного центра по телефону.

Хабаровчан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и учитывать праздничное мероприятие при планировании своих воскресных поездок.

Почта: red.habkp@phkp.ru

Почта: red.habkp@phkp.ru