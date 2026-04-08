В Иркутске открылось обновленное отделение патологии новорожденных

IrkutskMedia, 8 апреля. В Городской Ивано-Матренинской детской клинической больнице в Иркутске состоялось открытие отделения патологии новорожденных и недоношенных детей после капитального ремонта. Целью обновления стало создание комфортных и безопасных условий для самых маленьких пациентов, включая палату интенсивной терапии на пять коек и соматический блок на 45 коек, сообщает пресс-служба облправительства.
В церемонии открытия приняли участие губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, депутат Госдумы РФ Александр Якубовский, зампред регионального правительства Наталья Дикусарова и министр здравоохранения региона Андрей Модестов. Губернатор оценил качество работ и отметил высокий уровень модернизации:
«Здесь созданы все условия для выхаживания самых маленьких пациентов в соответствии с современными стандартами. Мы видим не просто косметический ремонт, а полную модернизацию: от инженерных систем до создания изолированного инфекционного блока. Продумана каждая деталь для комфорта мам и малышей. Безусловно, это огромный шаг вперед в развитии неонатальной помощи в нашем регионе. Спасибо коллективу за самоотдачу и верность профессии», — отметил Игорь Кобзев.
Капитальный ремонт проведен в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения». На эти цели из областного бюджета выделено свыше 40 млн рублей. Во время работ обновили инженерные системы водоснабжения, отопления и электроснабжения, провели ремонт кровли и отмостки, заменили оконные и дверные блоки. Особое внимание уделено модернизации системы медицинского газоснабжения: установлена компрессорная станция сжатого воздуха, увеличено количество точек разбора кислорода, смонтировано современное оборудование — консоли, клапанные системы, увлажнители.
Одним из ключевых результатов стало создание изолированного инфекционного блока с отдельным входом и постом дежурной медсестры. Он полностью автономен, что предотвращает пересечение потоков пациентов и позволяет соблюдать принцип совместного пребывания матери и ребенка даже при лечении сложных инфекционных патологий.
Для комфорта родителей и пациентов в отделении оборудованы буфетная зона, комната для сцеживания грудного молока и помещение для приготовления детских смесей. Палаты оснащены новой мебелью и украшены художественной росписью.
Помощь в оснащении отделения оказала Иркутская нефтяная компания, предоставив современное медицинское и инженерное оборудование, включая ванны-мойки с пеленальными столиками для безопасного ухода за новорожденными.
Министр здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов отметил, что это долгожданное событие для всей системы здравоохранения региона. Он подчеркнул, что благодаря капитальному ремонту удалось не только обновить инженерные сети и медицинское газоснабжение, но и создать уникальный инфекционный блок, который позволит безопасно лечить самых сложных пациентов с соблюдением принципа «Мать и дитя».
Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетил больницу Бодайбо, которая участвует в региональной программе модернизации. В учреждении проведен капремонт инфекционного и туберкулезного отделений, оперблока, поликлиники, отремонтирована амбулатория в поселке Кропоткин, возведено модульное здание морга. С 2022 года больница получила пять легковых автомобилей.