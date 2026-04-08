Ко Дню Победы на Дону приурочат 60 крупных областных мероприятий

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь утвердил план мероприятий по организации подготовки и празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Всего запланировано 60 основных областных мероприятий, посвященных этой дате, это — основа. Гораздо больше событий будет организовано на местах: в каждом муниципалитете готовят концерты, встречи, уроки мужества, спортивные турниры и состязания. Запланированы выставки, лекции, показы кино, конференции, конкурсы песен военных лет.

Также состоится региональный этап Всероссийской акции «Окна Победы». Школы, музеи, театры украсят окна рисунками, фотографиями, силуэтами памятников и победной символикой. Присоединиться к акции могут все желающие.

Особое место в подготовке занимает патриотическая акция «Дон помнит». По решению Юрия Слюсаря она продолжилась и в этом году. Уже прошли масштабные субботники на мемориалах и воинских захоронениях в муниципалитетах области.

Особое внимание — ветеранам. В городах и районах области для них организуют торжественные мероприятия, посвящённые Дню Победы. Все ветераны получат поздравительные открытки, а фронтовикам будет оказана материальная помощь из областного бюджета.

В ряде муниципалитетов для тех, кто по состоянию здоровья не сможет выйти из дома, творческие коллективы выступят прямо во дворах. Поздравить ветеранов придут школьники и юнармейцы.

Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.

