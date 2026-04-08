В новом документальном фильме Валдиса Пельша показали золотодобычу в Красноярском крае

Фильм «Золотые люди» о современной золотодобыче и людях, которые работают в этой отрасли теперь можно посмотреть на «Кинопоиске».
Новый документальный цикл «Золотые люди» состоит из четырех серий. Продюсером и автором выступил известный ведущий, журналист и путешественник Валдис Пельш.
За 114 дней съемочная группа побывала в четырех регионах России, преодолела суммарно более 50 тысяч километров — по воздуху, зимникам, карьерным дорогам. Операторы отсняли более 2 000 часов материала, чтобы показать людей, которые управляют современным, мощным производством — с умными решениями и непростыми задачами.
Одну из серий снимали в Северо-Енисейском районе края на Олимпиадинском горно-обогатительном комбинате компании «Полюс».
«Мы поехали снимать фильм о добыче золота, но очень быстро поняли, что главное — не само золото, а люди. Те, кто работает в вечной мерзлоте, вдали от больших городов, кто делает свое дело честно и с душой. Они — главное золото этой отрасли», — рассказал автор фильма и продюсер Валдис Пельш.
Главные герои киноленты — золотодобытчики, сотрудники «Полюса», которые в фильме делятся редкими фактами, историями успеха и своими личными открытиями. Зрители увидят весь процесс добычи ценного металла — от взрыва породы в карьере до выплавки золотого слитка на фабрике.
Шикарные кадры с месторождений и знаковые культурные и туристические места сибирских регионов переплетаются с душевными историями профессионалов отрасли. Киноработа развенчивает мифы о золотодобыче и показывает, как сегодня работают, а главное — живут золотодобытчики в разных регионах России.
Василий Герасименко, начальник управления горного производства, работающий на карьере Восточный Олимпиадинского месторождения:
«Первый раз я сел в кабину большегруза в 2005 году, когда был на практике. Не каждый день и не каждый человек испытывает такие крутые ощущения! Абсолютно все, кто работает в карьере, хоть раз да посидели в кабине большегруза. Всё-таки большие мальчики любят большие игрушки, даже начальники. Столько лет я здесь работаю, но каждый раз, когда спускаешься в карьер Восточный все ощущения как в первый раз. Карьер он как живая душа. Каждые сутки, каждый конец смены, здесь происходит всё по-разному».
Премьера фильма состоялась в январе этого года на Первом канале. Теперь документальный сериал можно посмотреть на «Кинопоиске».
