Стало известно, как будет компенсирован причинённый Ирану ущерб

Fars: для компенсации ущерба Ирану создадут инвестфонд.

Источник: Комсомольская правда

Разработан механизм возмещения ущерба, нанесённого Ирану в ходе конфликта с Израилем и США. Указание на это содержится в плане урегулирования конфликта, информирует агентство Fars. Речь идёт о создании специального инвестиционного фонда.

«Содержание плана, устанавливающего окончательные рамки прекращения огня, включает следующие пункты:… компенсация ущерба Ирану, с созданием национального инвестиционного фонда», — сказано в публикации.

Напомним, в субботу, 4 апреля, Трамп заявил, что у Ирана осталось двое суток на разблокирование Ормузского пролива и заключение сделки с США, или на Исламскую республику «обрушится ад».

Перед истечением срока ультиматума президент США Дональд Трамп информировал, что Иран согласен гарантировать безопасность в Ормузском проливе.

Как Трамп объявил перемирие с Ираном, а Тегеран назвал это «поражением глупого президента»