Омский «Авангард» стартует дома в серии против грозного ЦСКА

«Авангард» в Кубке Гагарина начинает путь в ¼ финала. Дома он 8 апреля, в 19:30, сыграет первый матч с ЦСКА в серии до четырех побед.
На ТВ игру покажут «12-й канал» и KHL Prime.
Ранее КП-Омск уже писала, что о готовности команды к ¼ финала рассказал главный тренер «ястребов» Ги Буше. В частности, по его мнению, ЦСКА — это очень дисциплинированная команда, она четко действует по структуре и придерживается плана на игру.
«Соперник знает, на что способны мы, как и мы знаем его способности», — высказался наставник ранее.
Всего в чемпионатах СССР, России и КХЛ ЦСКА и «ястребы» играли 89 раз, из них в 40 матчах побеждали омичи, а в 42 выигрывали армейцы. В семи играх была ничья. Соотношение шайб 230:220 в пользу ЦСКА.
В 2021 году команды встречались в плей-офф на стадии финала, тогда его выиграл «Авангард» и стал чемпионом, второй раз в своей истории.
Расклад букмекеров на первый матч серии таков: на победу «Авангарда» в основное время коэффициент 2,13, на такой же выигрыш ЦСКА он 3,25, на ничью по итогам трех периодов 3,86. На то, что забьют обе команды, коэффициент 1,17.