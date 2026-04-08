В Новоселовском районе лесные пожарные остановили огонь в десяти метрах от леса

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Новоселовском районе Красноярского края лесные пожарные ликвидировали возгорание сухой травы вблизи села Анаш, остановив распространение огня в десяти метрах от лесного массива.
Сообщение о пожаре почти одновременно поступило в Новоселовскую лесопожарную станцию из ЕДДС и от главы сельсовета. На место выдвинулась бригада из семи человек. Горели старые сенокосы на крутом склоне в урочище Кузьмичева.
Тушение осложняли сильный ветер, высокая сухая трава и сложный рельеф. Из-за мерзлого грунта применение тяжелой техники было невозможно. Пожарные провели встречный отжиг от естественной преграды, обработали кромку огня воздуходувками и ранцевыми огнетушителями. Распространение огня удалось остановить оперативно.
Пожар ликвидировали за четыре часа на площади 6,5 гектара. В тушении также участвовали добровольцы пожарной дружины.
По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Обстоятельства устанавливают правоохранительные органы, сообщили в краевом лесопожарном центре.