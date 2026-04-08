Красноярский край готовится к единому дню голосования

Губернатор Михаил Котюков и председатель избиркома края Тарас Яскевич обсудили организацию единого дня голосования. 20 сентября 2026 года жители региона будут выбирать депутатов Государственной думы девятого созыва, Законодательного собрания края пятого созыва и участвовать в девяти муниципальных кампаниях. Проголосовать смогут более двух миллионов избирателей. Михаил Котюков обозначил ключевые задачи подготовки, отметив важность обеспечения безопасности, доступности и бесперебойной работы всей инфраструктуры. Важно обеспечить антитеррористическую и пожарную защиту на всех избирательных участках. Гарантировать бесперебойную работу транспорта, коммунальных систем и связи. Организовать работу всех избирательных участков. Их в регионе 2 040, и ещё 24 обустроят в местах временного пребывания избирателей: в больницах, на вокзалах и в аэропорту. Для подготовки и проведения выборов в удалённых и труднодоступных северных территориях планируется привлечь авиацию. Губернатор отметил, что представители исполнительной власти и местного самоуправления должны оказать полное содействие избиркому для проведения выборов на высоком организационном уровне.