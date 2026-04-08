Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Страна возможностей»: Крупнейший корейский производитель рамена Nongshim поделился планами на Россию

Крупнейший в Корее производитель рамена зайдет в Россию.

Источник: Комсомольская правда

Крупнейшая в Корее компания-производитель лапши быстрого приготовления (рамена) Nongshim планирует зайти в Россию. Планами компания поделились на своем сайте.

Отмечается, что рынок России растет быстро. Но это не единственный плюс. Руководство предприятия уверено, что с выходом на российский рынок Nongshim создаст базу для выхода на евразийский рынок в целом, а это — весь регион СНГ.

В Nongshim назвали Россию «страной возможностей» и добавили, что здесь очень популярна корейская культура. По оценкам корейских бизнесменов, рынок лапши быстрого приготовления в России растет примерно на 10% в год.

Ранее сообщалось, что банки из Китая и Вьетнама рассматривают варианты открытия филиалов в РФ. С 1 сентября 2024 года вступил в силу закон, позволяющий иностранным финансовым организациям совершать подобные действия.

До этого президент России Владимир Путин подписал закон, в рамках которого иностранным банкам будет разрешено открывать филиалы в Российской Федерации.

СНГ: объединение постсоветских стран и его значение сегодня
СНГ — это объединение государств, возникшее после распада СССР и направленное на сохранение экономических, политических и гуманитарных связей между бывшими союзными республиками. Несмотря на изменения в международной обстановке, СНГ продолжает функционировать как площадка для взаимодействия стран региона. Собрали главное по теме на сегодняшний день.
Читать дальше