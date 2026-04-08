«Страна возможностей»: Крупнейший корейский производитель рамена Nongshim поделился планами на Россию

Крупнейшая в Корее компания-производитель лапши быстрого приготовления (рамена) Nongshim планирует зайти в Россию. Планами компания поделились на своем сайте.
Отмечается, что рынок России растет быстро. Но это не единственный плюс. Руководство предприятия уверено, что с выходом на российский рынок Nongshim создаст базу для выхода на евразийский рынок в целом, а это — весь регион СНГ.
В Nongshim назвали Россию «страной возможностей» и добавили, что здесь очень популярна корейская культура. По оценкам корейских бизнесменов, рынок лапши быстрого приготовления в России растет примерно на 10% в год.
Ранее сообщалось, что банки из Китая и Вьетнама рассматривают варианты открытия филиалов в РФ. С 1 сентября 2024 года вступил в силу закон, позволяющий иностранным финансовым организациям совершать подобные действия.
До этого президент России Владимир Путин подписал закон, в рамках которого иностранным банкам будет разрешено открывать филиалы в Российской Федерации.