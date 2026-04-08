Омский облсуд защитил право ветерана на льготы при смене прописки в регионе

Омский областной суд подтвердил, что смена регистрации в пределах региона не лишает ветерана боевых действий мер социальной поддержки, об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Омской области. Судебная коллегия оставила без изменения решение Центрального районного суда по иску ветерана к региональному МФЦ и областному Минтруда.
Истец с 2010 года получал компенсацию на оплату жилья и коммунальных услуг по месту регистрации в Омске. В декабре 2020 года он сменил адрес в пределах того же города, но не уведомил об этом МФЦ. Выплату приостановили с октября 2023 года, а затем прекратили. При этом ветеран продолжал оплачивать «коммуналку», полагая, что льгота сохраняется. В 2024 году он получил требование вернуть переплату и обратился в суд.
Суд установил, что при назначении поддержки с ветерана не брали заявления и не разъясняли обязанность сообщать о смене места жительства. Апелляция указала: региональный порядок не предусматривает прекращения выплат при переезде в пределах области — только при выезде за ее пределы. Несвоевременное информирование о смене адреса не лишает льготы, а может повлечь лишь взыскание переплаты. Суд обязал МФЦ назначить и выплатить ветерану компенсацию с 1 октября 2023 года.
