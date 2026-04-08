Как двойка за поведение может повлиять на судьбу человека

В Минпросвещения подготовили проект приказа, который устанавливает требования к трехуровневой системе оценки поведения школьников. Маркировать поступки и проступки подростков за партой будут по трехбалльной шкале — «образцовые», «допустимые» и «недопустимые». В 2027/28 учебном году оценку поведения планируют внедрить во всех школах России. Новация позволит лучше замотивировать и организовать школьников, считают в Госдуме. При этом стоит обратить внимание на риски превращения оценки в формальность, сообщает «Парламентская газета» (18+).
По десять школ в каждом регионе.
На заседании Совета по защите профессиональной чести и достоинства педагогических работников 6 апреля замминистра просвещения Ольга Колударова рассказала о результатах проведения апробации оценки поведения учащихся в семи регионах. Ее участниками стали более 40 тысяч учеников 1—8-х классов и более двух тысяч педагогов из 89 школ.
«Проводились опросы по итогам каждой четверти и полугодия, — отметила замминистра. — К введению оценки поведения положительно относятся более 78 процентов обучающихся, 73 процента педагогов и 87 процентов родителей. В ходе апробации мы предлагали три модели оценивания: двухуровневую (зачет/незачет), трехуровневую (образцовое, допустимое, недопустимое) и пятиуровневую».
Наиболее успешной в Минпросвещения признали вторую. По словам Колударовой, она отличается лучшей воспроизводимостью результатов, гибкостью и профилактическим потенциалом, «прозрачностью для всех участников образовательных отношений и оптимальной дифференциацией без избыточности».
Подготовленный проект ведомственного приказа, добавила она, включает изменения, устанавливающие требования к оценке поведения с использованием трехуровневой системы. Предварительными критериями оценивания стали соблюдение дисциплины, социальное взаимодействие, личностные качества и учебная активность ученика.
«Планируется, что в 2026/27 учебном году апробация модели пройдет в десяти школах каждого из 89 регионов страны, а в 2027/28 учебном году оценка поведения будет внедрена во всех школах России», — уточнила замглавы Минпросвещения.
Нужен живой диалог с родителями.
По мнению главного специалиста Института изучения детства, семьи и воспитания Марины Коневой, оценка за поведение должна выставляться коллегиально. Такой принцип позволит избежать проблем, связанных с субъективизмом. В процедуре будут принимать участие классные руководители, учителя-предметники, педагоги-психологи, учителя-дефектологи и социальные педагоги, цитирует эксперта Минпросвещения РИА Новости (18+).
Первый зампредседателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин, в свою очередь, предлагает дождаться результатов апробации, которые могут оказаться совсем не такими, на которые рассчитывают в министерстве. «Что касается моей личной позиции, я думаю, что это не самый лучший элемент советской системы, — сказал депутат. — Уже в мои годы оценка по поведению превратилась во многом в формальность. Подавляющему большинству, за редчайшим исключением, ставили примерное поведение. Ставили и неудовлетворительное поведение, но это грозило многими неприятностями, вплоть до исключения из школы».
Вместо введения оценок за поведение парламентарий предлагает «оживить» диалог с родителями и самим детским коллективом.
Смолин напомнил, что в советское время учителя были «гораздо свободнее в своем поведении, чем современный учитель».
«Например, если мне в вечерней школе хулиганистый мальчишка мешал вести урок, я совершенно спокойно выводил его за дверь. Потому что он мешал не только мне, но и всему классу. Сначала объяснял, потом выводил. Сейчас, если учитель сделает что-нибудь подобное, то у него могут быть некоторые неприятности, что неправильно. В этой ситуации, видимо, поэтому такой большой процент учителей и поддерживают введение оценки за поведение, поскольку у них нет других способов приведения дисциплины в классе в нормальное состояние», — допустил депутат.
Мотивировать школьников.
Еще один важный момент, на который следует обратить внимание при внедрении системы оценки, — поведенческие маркеры не должны становиться клеймом на ребенке, убеждена член Комитета Госдумы по просвещению Лариса Тутова.
«Напротив, нужно дать ему понять, что это очень важно для него самого, для его будущего в том числе. Ведь по окончании школы детям выдают характеристику за весь период обучения, в которой учитываются поведение, дисциплина и прочие нюансы», — сказала депутат.
Необходимо объяснять ребенку, что построить профессиональную карьеру во взрослой жизни могут помешать задокументированные слова вроде «недисциплинированный» или «непунктуальный».
В этом смысле инициатива Минпросвещения поможет замотивировать и лучше организовать школьников еще на этапе обучения, предупредив тем самым возможные будущие проблемы.
Ранее в Рособрнадзоре обозначили свою позицию по поводу возможного влияния оценок за поведение на будущее школьника. «Ясно одно, что оценка за мелкую провинность не должна влиять на поступление ученика. Лидерам, я думаю, тоже полезно двойки получать. Часто надо в плане мотивации ставить двойки за поведение», — сказал глава ведомства Анзор Музаев, которого цитирует ТАСС (16+).