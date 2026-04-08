В Хабаровском краевом театре драмы открылась юбилейная выставка

В Хабаровском краевом театре драмы открылась выставка «Свет рампы длиною в 80 лет», посвященная 80-летию основания театра и 150-летию образования Союза театральных деятелей России. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
На первом этаже холла театра установлены информационные стенды, которые отражают богатую историю театра с первого его спектакля «Памятные встречи» 1946 года до настоящих дней.
— Мы давно хотели оформить такую выставку и, признаться, не ожидали, что она вызовет такой интерес. Люди подходят, читают, вспоминают наши постановки и погружаются в театральную жизнь, которая всегда увлекательна, — рассказала руководитель литературно-драматургической части театра Галина Родэз.
В буфетной зоне второго этажа, в колонном зале, установлены 6 манекенов с костюмами, которые использовались в уже отживших постановках, и элементы театральных спектаклей.
