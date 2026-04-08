Спасенную полицейскими сову выпустили на волю под Иркутском

Ранее у птицы нашли сильное истощение, черепно-мозговую травму и повреждение глаза.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске работники Дома природы выпустили на волю длиннохвостую неясыть. Как ранее сообщала КП-Иркутск, птицу спасли полицейские в конце января 2026. Патрульные заметили ослабевшую сову на загородной трассе — она с трудом перелетела с дороги в сугроб. Инспекторы поймали ее, посадили в коробку и отвезли к специалистам.

— У птицы нашли сильное истощение, черепно-мозговую травму и повреждение глаза. В Доме природы ее вылечили и откормили, — напомнили в МВД региона.

За характер сову прозвали Птичка-Истеричка. 7 апреля ее привезли в лес, чтобы выпустить в привычную среду. Сова долго не хотела вылезать из переноски, а когда все же решилась — сразу улетела. Правда, далеко уйти не смогла: оказалась слишком упитанной, так что сотрудники успели еще раз ее сфотографировать уже на свободе.

