Слепые щенки нашли спасение у сотрудника ГАИ из Комсомольска-на-Амуре

Малыши оказались на морозе в коробке.

В Комсомольске-на-Амуре пятерых новорождённых щенков спас сотрудник Госавтоинспекции Дмитрий Нагуманов, сообщает канал Гоасавтоинспекции города.

Малышей оставили в коробке под гаражами на февральском морозе — они были слепыми и абсолютно беспомощными, и без помощи человека им грозила смерть.

Дмитрий не смог пройти мимо и забрал щенков домой. Вместе с супругой он ухаживал за ними круглосуточно: кормил, согревал и следил за здоровьем. Благодаря заботе семьи все пятеро малышей выжили и окрепли.

Сейчас четверо щенков уже нашли новые дома, а пятый остаётся у спасителей и ждёт своих будущих хозяев. Семья надеется, что каждый из малышей попадёт к ответственным людям, которые смогут окружить его любовью и вниманием.