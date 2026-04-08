В Норильске объявили набор в театральную студию Дмитрия Крестьянкина

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 23 апреля в рамках фестиваля «Норильские сезоны» в заполярном городе откроется театральная студия под руководством петербургского режиссера и педагога Дмитрия Крестьянкина.
Толчком для создания студии стали театральные практики с норильчанами разных возрастов, которые Дмитрий Крестьянкин проводил в Норильске в течение двух сезонов.
Принять участие в кастинге до 13 апреля могут все желающие от 14 до 18 лет.
Вести занятия в студии будут педагоги и артисты Норильского Заполярного театра драмы им. Вл. Маяковского — Евгения и Алексей Ковригины, а также приглашенные специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга.
Будущие актеры будут заниматься на регулярной основе — тренинги, мастер-классы, репетиции и создание спектаклей.
Как рассказал Дмитрий Крестьянкин: «Мы решили делать в Норильске постоянную театральную студию. Теперь чаще буду сюда наведываться, сочинять что-то и делать вместе с местными ребятами. Они чрезвычайно талантливы. Тут даже не о детях речь, мне кажется. Речь о человеке в целом. Если верить, что творить может каждый, мир кажется не таким безнадежным. Может быть, это наивное рассуждение, но мне хочется в это верить».
Напомним, фестиваль «Норильские сезоны», задуманный как культурная инициатива компании «Норникель», продолжает создавать пространства для встречи с живым современным искусством в городе. Фестиваль не только знакомит зрителей с новыми именами, художественными направлениями и актуальными театральными практиками, но и создает новое вместе с горожанами.
