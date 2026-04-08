В Хабаровском крае курсанты ВВО учатся ездить на танках Т-80

On first stage mechanics-drivers practiced overcoming natural and artificial obstacles, learned to confidently stop on descents and ascents.

В Хабаровском крае военнослужащие окружного учебного центра ВВО приступили к практическим занятиям по вождению танков Т-80. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Перед выездом на танкодром курсанты тщательно осмотрели боевые машины: проверили ходовую часть, двигатель, трансмиссию, вооружение и комплектацию. Только после этого они сели за рычаги.

На первом этапе механики-водители отрабатывали преодоление естественных и искусственных препятствий, учились уверенно останавливаться на спусках и подъёмах. Впереди у них ещё много сложных упражнений: вождение по косогорам, через ограниченные проходы и в составе колонны в трудной местности.

Каждый курсант сдаёт нормативы по трём показателям: техника вождения, скорость и соблюдение правил. Все результаты фиксируются в индивидуальной карточке стажа.

Перед тем как выехать на настоящем танке, будущие механики-водители прошли серьёзную теоретическую подготовку и отработали навыки на современных мультимедийных тренажёрах.

Такие занятия помогают военнослужащим уверенно освоить боевую машину и в дальнейшем успешно выполнять задачи в любых условиях.