В Красноярске с 15 апреля начнется поступление в школы искусств

Приемная кампания для талантливых детей Красноярска пройдет с 15 апреля по 15 июня.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске с 15 апреля начнется поступление в школы искусств. Подать заявление на обучение родители могут до 15 июня, сообщили в администрации города.

Всего в Красноярске 19 учреждений допобразования в сфере культуры и искусства. Из них девять детских музыкальных школ, две художественные школы и восемь учреждений искусств, в том числе школы в присоединенных к большому городу Березовке и Солонцах.

Подать пакет документов можно в любое из этих учреждений. Самый младший набор — для детей с 6,5 лет. Тогда обучение продлится 8 лет. Есть и короткий вариант — для детей с 10 лет, тогда они будет учиться всего 5 лет. При этом ребятам нужно пройти вступительные испытания. Подготовку к ним в некоторых школах ведут уже с 4 лет.

Узнать подробности о перечне необходимых документов, а также критериях поступления можно в самих школах. Вся информация размещена на официальном сайте каждого учреждения.