Меняли замки и оформляли на себя: в Красноярске раскрыли схему с десятками перепроданных гаражей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске оперативники уголовного розыска задержали участников организованной группы, подозреваемых в незаконном переоформлении и продаже гаражей. По данным полиции, речь идет более чем о 50 объектах.
Фигурантами дела стали двое мужчин 21 и 31 года. По версии следствия, с 2024 года они искали гаражи, которыми долго не пользовались владельцы. Убедившись, что хозяева не появляются, меняли замки и выносили имущество. Затем оформляли фиктивные документы о членстве в гаражных кооперативах и через обман регистрировали право собственности.
После этого гаражи переоформляли на знакомых и продавали. Полученные деньги делили между собой.
Задержание провели сотрудники УУР краевого главка совместно со следователями при силовой поддержке ОМОН Росгвардии. В ходе обысков изъяты документы, подтверждающие противоправную деятельность.
По предварительным данным, ущерб составил около 15 млн рублей. Фигуранты заключены под стражу. Им грозит до 10 лет лишения свободы.
Оперативники продолжают устанавливать все эпизоды и возможных соучастников.