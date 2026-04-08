Меняли замки и оформляли на себя: в Красноярске раскрыли схему с десятками перепроданных гаражей

Фигурантами дела стали двое мужчин 21 и 31 года. По версии следствия, с 2024 года они искали гаражи, которыми долго не пользовались владельцы. Убедившись, что хозяева не появляются, меняли замки и выносили имущество. Затем оформляли фиктивные документы о членстве в гаражных кооперативах и через обман регистрировали право собственности.