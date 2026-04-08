По каким критериям будут оценивать поведение школьников в Челябинской области

Модель введут в некоторых школах в тестовом режиме уже в 2026 году.

Источник: 1obl.ru

При выставлении оценки за поведение в школах учителя будут учитывать соблюдение дисциплины, учебную активность и социальное взаимодействие. Об этом говорится в проекте приказа Минпросвещения России.

Критерий «соблюдение дисциплины» включает посещение уроков без опозданий, использование смартфона, разговоры вне темы и следование школьному распорядку во внеурочное время.

Критерий «социальное взаимодействие» — умение работать в команде и проявлять эмпатию.

Обращать внимание учителя будут и на личностные качества ученика. В этот критерий входят ответственность, забота о школьном имуществе и общественно полезный труд.

Еще один критерий, который будет учитываться, — «учебная активность»: выполнение домашних заданий, взаимодействие с учителем на уроках, участие в школьных мероприятиях и проектах. Это проекты «Движения первых», занятия «Разговоры о важном» и «Россия — мои горизонты».

Напомним, оценка за поведение будет трехбалльной. Внедрят новую систему в 2026/27 учебном году в 10 школах Челябинской области. Как сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе регионального Минобра, уже идет необходимая подготовка. Список школ, где внедрят новшество, пока определяется.