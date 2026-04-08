В городе открывается анимационный кластер

8 апреля в Ростове-на-Дону стартует анимационный кластер. Это первое в регионе профессиональное и бизнес-сообщество, объединяющее мультипликаторов, разработчиков игр, педагогов, продюсеров, инвесторов.
Запуск кластера станет продолжением системной деятельности регионального правительства и минэкономразвития по развитию креативной экономики.
Ключевая задача кластера — выстроить на Дону полный цикл производства и продвижения анимационного контента: от поиска талантливых авторов и обучения профессиональным компетенциям до презентации готовых продуктов инвесторам, платформам и телеканалам. Поддержка инициативы осуществляется по региональному проекту «Малое и среднее предпринимательство» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
О ключевых направлениях работы нового кластера на пресс-конференции, приуроченной к открытию, расскажут заместитель министра экономического развития Ростовской области Сергей Кононенко, генеральный продюсер мультсериала «Нейроны», директор анимационной студии ChildGood Animation, основатель анимационного кластера Николай Иванов, руководитель центра «Мой бизнес» АНО МФК «РРАПП» — оператора Центра креативных индустрий Ростовской области Виталий Зданевич, представители индустрии кино и анимации Ростовской области, инвесторы.
Пресс-конференция состоится в 11:00 в Центре креативных индустрий Ростовской области — ул. Большая Садовая, 121 (вход с ул. Суворова). Контакты для аккредитации СМИ: +7 919 892 70 90, Нина Приходько; +7 988 255 42 88, Елена Антропова. После пресс-конференции для гостей и представителей СМИ состоится специальный показ мультфильмов, созданных студией ChildGood Animation. Об этом сообщил сайт администрации Ростова.