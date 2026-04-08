Нетаньяху выступил с важным заявлением после решения Трампа о приостановке ударов по Ирану

Израиль поддерживает усилия Соединенных Штатов Америки, направленные на нейтрализацию «угрозы Ирана» и решение американского лидера Дональда Трампа приостановить удары по Ирану. Об этом со ссылкой на заявление премьер-министра Беньямина Нетаньяху сообщает The Times of Israel.
Вместе с тем израильский лидер добавил, что двухнедельное перемирие США и Ирана на Ливан не распространяется.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельной отсрочке ударов по энергоинфраструктуре Ирана. Глава Белого дома отметил, что соглашение о прекращении огня с Ираном должно быть двусторонним — то есть обязательства возьмут на себя обе стороны.
При этом сайт KP.RU сообщал, что Трамп объявил перемирие с Ираном, а Тегеран назвал это «поражением глупого президента». В итоге — ультиматум США провалился.