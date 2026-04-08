В Иране объявили победу над США: речь идет о соглашении из 10 пунктов

Тегеран отреагировал на двухнедельное перемирие с США. Высший совет национальной безопасности Ирана сообщил, что Тегеран вышел победителем в конфликте с Вашингтоном. Это произошло после того, как глава Белого дома Дональд Трамп принял соглашение из 10 пунктов. Заявление совета приводит гостелерадиокомпания Ирана IRIB.
«Иран одержал великую победу и вынудил США принять свой план из 10 пунктов», — пишет IRIB.
По утверждению иранского совета безопасности, США пошли на уступки. Контроль над Ормузским проливом сохраняется за Тегераном. Вашингтон выплатит компенсацию и отменит санкции, а Ирану позволят продолжать обогащение урана. Также американские войска будут выведены с Ближнего Востока.
В Иране также пригрозили ответить всей силой, если США допустят «малейшую ошибку» во время перемирия.
8 апреля Дональд Трамп согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. Тогда же хозяин Белого дома сделал ряд важных заявлений.
По словам американского президента, все цели военной операции США против Ирана были успешно достигнуты.
Трамп отметил, что США и Иран практически полностью урегулировали старые споры. 10 предложенных Тегераном пунктов лягут в основу дальнейших переговоров.
Президент США сообщил, что Иран берет на себя гарантии безопасности в Ормузском проливе.
Первый раунд переговоров США и Ирана пройдет 10 апреля в Исламабаде. В переговорах, как ожидается, примет участие вице-президент США Джей Вэнс. Также в числе переговорщиков названы спецпосланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, зять президента.
Иранское телевидение в свою очередь назвало согласие Трампа на перемирие «последовательным отступлением». По данным CNN, Израиль намерен присоединиться к прекращению огня с Ираном. Однако издание The Times of Israel сообщало, что ЦАХАЛ продолжает наносить удары по Ирану после слов Трампа о двухнедельном перемирии.
Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что война США и Израиля с Ираном продемонстрировала, насколько слабы и уязвимы НАТО, ЕС и Великобритания.